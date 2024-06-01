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Народный артист Сергей Шакуров приглашает на ХV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 17:20 23 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Шакуров приглашает на ХV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", сообщает ТКТО.

Актер, который снялся в более чем ста знаменитых фильмах, выступит перед тоболяками и гостями города уже 6 июля.

Большим концертом "Ключ к Сибири" на территории Софийского двора Тобольского кремля он и другие звезды кино, театра и оперы дадут старт фестивалю! Событие пройдет в рамках проекта "Большие семейные выходные".

Также в 5 концертах фестиваля примут участие ТФО, Хоровая капелла Тюменской филармонии, оркестр "Камерата Сибири", театр оригинального жанра "Гелиос" и хор Тобольской духовной семинарии.

Подробная программа и билеты - здесь.

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# Лето в Тобольском кремле

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