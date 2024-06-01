Концерт "Ключ к Сибири" из Тобольска покажут на телеканале "Россия-Культура"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большой концерт "Ключ к Сибири", который откроет юбилейный музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" вечером 6 июля, будут транслировать в прямом эфире на телеканале "Россия-Культура".

"Творческая команда со звездами театра, кино и телевидения подготовила завораживающее зрелище, в котором можно насладиться сочетанием музыкального искусства и древней архитектуры, живописной природой и главное - славной историей Сибири. Концерт пройдет в прямом эфире, чтобы вся страна в этот день была в Тобольске", - сказал режиссер трансляции Сергей Широков.

Концерт начнется 21 час. Время обусловлено именно прямой трансляцией, пояснил художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

"Это прайм-тайм для трансляции концертов. В эфир будем выходить в 19 часов по московскому времени. Это время, когда у телевизоров может собраться вся семья и посмотреть концерт", — сказал он.

Напомним, в музыкально-драматическом действе "Ключ к Сибири" примут участие актеры Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также оперные певцы Вероника Джиоева, Николай Землянских, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, певица и актриса Софья Онопченко, пианист Иван Бессонов. Режиссер концерта — Сергей Широков. Зрители услышат Тюменский филармонический оркестр, хоровую капеллу Тюменской филармонии Альберта Мишина, хор Тобольской духовной семинарии.

Как отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер, за весь период проведения на фестивале побывали более 40 тыс. гостей. К онлайн-трансляциям подключались сотни тысяч зрителей.

"Мы продолжим позиционировать этот фестиваль как одно из самых ярких культурных и туристических событий. Сегодня он входит в Национальный календарь событий нашей страны. В 2022 году "Лето в Тобольском кремле" вошло в топ-5 как лучшее событие в туристическом и культурном формате. 2023 год был для фестиваля, безусловно, фееричным. Мы взяли Гран-при международной премии Russian Event Awards как лучшее событие гибридного формата", — поделилась она.

За последние несколько лет фестиваль серьезно трансформировался. В 2022 году он стал многодневным. В 2023 году организаторы расширили жанровые рамки, добавив к симфонической классической музыке и джазовое исполнение, и современную музыку. На одной сцене с Тюменским филармоническим оркестром выступали народный артист Российской Федерации Игорь Бутман и заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова