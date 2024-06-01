Состав театральной труппы тюменского театра кукол пополнится в новом сезоне

автор Екатерина Христозова | Фото: с сайта ТКТО автор Екатерина Христозова | Фото: с сайта ТКТО

Состав театральной труппы тюменского театра кукол пополнится в новом сезоне. В учреждение культуры пригласили самых лучших и талантливых выпускников Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева.

Отбирать молодых артистов в Нижний Новгород ездила художественный руководитель по театральной деятельности Тюменского концертно-театрального объединения Наталья Явныч.

"Мы поехали в Нижний Новгород целенаправленно, потому что там очень крепкая школа по кукловождению. Студентов готовят не только как кукольников. На экзаменах они показывали все. У них был пластический спектакль, где они только танцуют. Было несколько кукольных постановок как для взрослых, так и для детей. На них можно было увидеть глубину каждого актера. Они умеют работать с разными видами кукол: планшетными, перчаточными, тростевыми. Посмотрела спектакль "Вишневый сад". При моей насмотренности была удивлена тому, как студенты свои двадцать лет могли вообще понять глубину этих персонажей, которые проживают трагедию. Как здорово, что их учат на хорошем классическом материале", — поделилась Наталья Явныч.

По ее словам, очень много выпускников пожелали поехать в Тюмень. Из 18 человек выбрали лучших — четверых молодых людей и одну девушку.

Отметим, еще в марте 2024 года в училище в Нижний Новгород приезжал директор тюменского театра кукол Роман Явныч. Он рассказывал о Тюмени, регионе, показывал трейлеры. Образовательное учреждение славится тем, что готовит профессионалов для театра и кино, поэтому сюда за молодыми артистами приезжают представители регионов всей страны.

"Надо понимать, что ребята бегали не за нами, а все бегали за ними. Постановщики, директора, художественные руководители собирали их. Приятно, что студенты выбирают Тюмень. В первую очередь, они спрашивали, что мы ставим, проводятся ли у нас тренинги. Никто даже не поинтересовался про зарплату", — добавила Наталья Явныч.

Напомним, 79-й творческий сезон в тюменском театре кукол стартует 13 сентября 2024 года. На его открытии представят семейный спектакль "Белоснежка". До этого — в августе — состоится открытие касс. В ходе этой акции зрители могут приобрести билеты на осенние постановки с большими скидками.

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Инна Пахомова