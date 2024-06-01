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Тюменцам советуют не покупать черешню на стихийных рынках

Общество, 16:27 24 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Черешню необходимо покупать только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке есть лаборатория, занимающаяся таким контролем.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, при выборе ягоды покупатель вправе получить информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца. Документы на продукт должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках или с рук не стоит, сообщает пресс-служба ведомства.

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие блеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть должна быть плотной и упругой. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться. Хранить ягоду необходимо в холодильник в бумажном пакете или в пластиковой емкости. Черешню, приготовленную для хранения, не стоит мыть или отделять от черешков – это уменьшит срок хранения. В холодильнике она сохраняет свежесть до 10 дней.

Более подробные рекомендации о выборе черешни можно узнать на сайте Роспотребнадзора.

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