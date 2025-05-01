В реке Тобол в Ярковском районе утонул рыбак
Житель села Ярково утонул в реке Тобол 20 мая. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, местный житель отправился на рыбалку и не вернулся. Вскоре была обнаружена пустая резиновая лодка.
31 мая тело утонувшего было найдено. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
Сотрудники МЧС России по Тюменской области напоминают жителям региона, что важно быть осторожными вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегать правилами безопасности.
Видео МЧС России по Тюменской области.