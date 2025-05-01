В реке Тобол в Ярковском районе утонул рыбак

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Житель села Ярково утонул в реке Тобол 20 мая. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, местный житель отправился на рыбалку и не вернулся. Вскоре была обнаружена пустая резиновая лодка.

31 мая тело утонувшего было найдено. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Сотрудники МЧС России по Тюменской области напоминают жителям региона, что важно быть осторожными вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегать правилами безопасности.

Видео МЧС России по Тюменской области.