Нуртдин Ибрагимов подчеркнул важность проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участие в региональном проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" позволит бойцам найти себя в мирной жизни, а региону – пополнить кадровый резерв. Такое мнение высказал председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Считаю, что это важный проект, важный элемент укрепления кадрового резерва региона. В программе участвуют и наши ветераны-пограничники. Уверен, что отбор пройдут самые достойные по деловым качествам и уровню подготовки ребята", - сказал Нуртдин Ибрагимов.

Он подчеркнул, что такая работа должна быть продолжена: "Ребят нужно готовить, учить, потом мы пожнем плоды этого труда. Кадровый резерв всегда должен быть".