В Тюменском театре кукол установят новые кресла для зрителей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С 393 до 406 увеличится число посадочных мест в большом зале Тюменского театра кукол. Современные удобные кресла установят к новому творческому сезону.

“Специфика в том, что они должны быть в двух положениях – и для взрослого, и для маленького зрителя. Спинка будет чуть повыше. Недавно подписали договор. Кресла меняем, благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и областной думы”, – сказал директор театра Роман Явныч.

В зрительном зале поменяют напольное покрытие и светильники, освежат стены. В фойе сделают ремонт. Ранее в большом зале уже поменяли одежду сцены и рабочий занавес.

Отметим, малый зал театра привели в порядок в 2023 году. Из него сделали черное театральное пространство, развесили одежду сцены. До конца лета установят металлические конструкции для светового и звукового оборудования. Для этой зоны были приобретены кресла благодаря спонсорской поддержке АО “Транснефть – Сибирь”.

“Все упирается в отсутствие прямого эвакуационного выхода. Можно будет собирать здесь 50-60 человек. Думаю, в ближайшее время вопрос решится, у нас появится выход на улицу и мы, наконец, сможем спокойно работать”, – добавил Роман Явныч.

Инна Пахомова