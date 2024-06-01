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Водитель иномарки врезался в трактор и погиб в Тюменской области

Происшествия, 15:43 24 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

54-летний житель Упоровского района за рулём Renault Logan погиб в ДТП ночью 24 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 23 часа 54 минуты на 38-м км автодороги Заводоуковск - Упорово иномарка въехала в прицеп трактора John Deere и загорелась от удара.

Водитель погиб на месте, тракторист в ДТП не пострадал. Обстоятельства этой трагедии в настоящее время выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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