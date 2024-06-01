Водитель иномарки врезался в трактор и погиб в Тюменской области
Происшествия, 15:43 24 июня 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
54-летний житель Упоровского района за рулём Renault Logan погиб в ДТП ночью 24 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В 23 часа 54 минуты на 38-м км автодороги Заводоуковск - Упорово иномарка въехала в прицеп трактора John Deere и загорелась от удара.
Водитель погиб на месте, тракторист в ДТП не пострадал. Обстоятельства этой трагедии в настоящее время выясняются.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области