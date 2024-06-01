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Жительницу Тюмени во дворе дома укусила змея

Происшествия, 19:01 24 июня 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

30-летняя жительница Тюмени пострадала от укуса змеи, находясь во дворе своего дома. Две ранки на руке появились, когда девушка в ограде своего дома полезла руками в кусты. В месте прокола от зубов она почувствовала жжение и сильную боль, а через час состояние ухудшилось – появились рвота, тошнота, головокружение и слабость.

Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики заподозрили у пациентки токсическое действие змеиного яда. Они оказали помощь и доставили пострадавшую в больницу, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалисты напоминают, что укус гадюки может быть не только болезненным, но и опасным для здоровья человека. Он вызывает отек, причем на разных людей яд действует по-разному.

При укусе змеи важно наложить стерильную повязку на место укуса, туго не прибинтовывая, и приложить холод. Важно пить много воды и немедленно обратиться за медицинской помощью. Нельзя отсасывать яд, прижигать и делать разрезы в месте укуса, накладывать жгут, давать пострадавшему алкоголь.

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# змеи , скорая медицинская помощь

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