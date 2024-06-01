На ул. Красных Зорь в Тюмени началось возведение стен будущей школы

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Работы по кладке стен первого этажа и утеплению стен цоколя начались на первом блоке будущей коррекционной школы №2 по ул. Красных Зорь в Тюмени. Порядная организация выполнила заливку плиты, возвела стены цокольного этажа. На втором и третьем блоках выполняются монолитные работы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство нового здания школы взамен того, которое снесли в 2023 году, был заключен в начале 2024 года. По плану школа для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми интеллектуальными возможностями будет готова летом 2026 года. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров. В центральном блоке разместятся большая входная группа, столовая на 550 мест, два спортивных зала и актовый зал. В учебных блоках воспитанникам будут доступны классы, гончарные мастерские, кабинеты бытовой адаптации и др. Слева от школы ближе к ул. М. Горького смонтируют спортивное ядро. Справа оборудуют площадки для активного и спокойного отдыха.

В новом здании для детей будут созданы современные комфортные условия, которые предусмотрены в федеральных адаптированных программах. Ожидается, что школа примет 1100 детей.

Всего на трехлетний период 2024-2026 годов запланирован ввод 34 объектов соцкульбыта. Из них 21 - это школы, большинство их которых будут построены в малых населённых пунктах.