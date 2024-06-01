  • 24 июня 202424.06.2024понедельник
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-восточный

Семьи из Тобольска, Тюмени и Викулово поборются за 5 млн рублей в федеральном конкурсе

Общество, 20:09 24 июня 2024

АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Семьи из Тюменской области поучаствуют в заключительном этапе проекта "Это у нас семейное" с 5 по 8 июля. Регион представят Гаффаровы и Есенеевы из Тобольска, Шубины из поселка Викулово, а также Щербич, Скворцовы, Целышковы из Тюмени. Они стали одними из лучших в окружном полуфинале конкурса.

Всего участниками федерального проекта, который пройдет в мастерской управления "Сенеж", станут 300 семей из разных регионов России. Все они отправятся в семейные путешествия. А 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 24.06.2024Семьи из Тобольска, Тюмени и Викулово поборются за 5 млн рублей в федеральном конкурсе
19:52 24.06.2024Уполномоченный по правам человека Олег Датских проведет прием граждан в Тюмени
19:39 24.06.2024На ул. Красных Зорь в Тюмени началось возведение стен будущей школы
18:47 24.06.2024Акция "Вода - безопасная территория" стартовала в Тюменской области