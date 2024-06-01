Семьи из Тобольска, Тюмени и Викулово поборются за 5 млн рублей в федеральном конкурсе

| Фото: АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Семьи из Тюменской области поучаствуют в заключительном этапе проекта "Это у нас семейное" с 5 по 8 июля. Регион представят Гаффаровы и Есенеевы из Тобольска, Шубины из поселка Викулово, а также Щербич, Скворцовы, Целышковы из Тюмени. Они стали одними из лучших в окружном полуфинале конкурса.

Всего участниками федерального проекта, который пройдет в мастерской управления "Сенеж", станут 300 семей из разных регионов России. Все они отправятся в семейные путешествия. А 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.