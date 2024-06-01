1 тыс. 178 тюменцев получили льготные путевки на санаторно-курортное лечение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 178 тюменцев получили льготные путевки на санаторно-курортное лечение с начала 2024 года. На эти цели было выделено более 21,8 миллиона рублей, сообщает отделение СФР по Тюменской области.

Путевку выдают федеральным льготникам: людям с инвалидностью (в том числе, дети), инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам и ликвидаторам ЧАЭС, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и другим.

Чтобы пройти лечение в санатории, необходимо быть в федеральном реестре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Кроме того, человек должен получать набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения в натуральном виде. Тогда при наличии медицинских показаний он может получить путевку в санаторий. Для этого ему также потребуется справка по форме 070/у.

"Выехать можно в санатории, расположенные на территории Тюменской, Свердловской, Омской областей и Республики Крым. Для получения путевки жителям региона необходимо подать заявление, сделать это можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР или МФЦ", – отметила управляющий отделением СФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Санаторно-курортные путевки гражданам льготных категорий распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте СФР по Тюменской области в разделе "Гражданам" – "Очередь на санаторно-курортное лечение".

С вопросами можно обратиться к специалистам фонда по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).