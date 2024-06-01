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В центре Заводоуковска проведут субботник

Общество, 13:09 25 июня 2024

Телеграм-канал Светланы Касеновой | Фото: Телеграм-канал Светланы Касеновой

Администрация и учреждения наведут порядок на муниципальных территориях в центре Заводоуковска 26 июня. Присоединиться к субботнику могут и горожане.

Об этом заявила глава муниципалитета Светлана Касенова во время экскурсии для сотрудников по центральной части города.

"Во время планерки на улице встретились с ребятами из отряда главы, которые уже работают над тем, чтобы наш город с каждым днем становился лучше. Молодцы, ребята" - отметила она.

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Собственников коммерческих объектов и управляющие компании многоквартирных домов призывают скосить траву на территории и прилегающих земельных участках, убрать мусор, провести санитарную обрезку деревьев.

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# Заводоуковский городской округ , субботник

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