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Тюменцы стали участниками нового семейного проекта "Клиника счастья. Реалити"

Общество, 12:36 25 июня 2024

МТС | Фото: МТС

Тюменские супруги снялись в проекте "Клиника счастья. Реалити" - первом в России шоу, созданном по мотивам одноименного сериала из линейки онлайн-кинотеатра KION от МТС. Создатели проекта решили впервые взглянуть на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимную жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.

Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни.

МТС | Фото: МТС

Помогать тюменцам преодолеть конфликты будут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо. Также с семьей поработает сексолог, клинический психолог Наталья Романовская и кардиолог, кандидат медицинских наук Леонид Ворслов. Кроме того, проводником к счастью героев станет Аврора, одна их самых популярных ведущих российского телевидения, жена и мама.

После изучения анамнеза тюменцев ждут психологические сессии и тренинги, которые позволят партнерам открыться друг другу и, если необходимо, дают медицинские рекомендации. Важно, что эксперты проекта не решают проблему, а дают каждой паре набор рекомендаций, которые им предстоит интерпретировать в своем ключе и взять из них то, что подходит лично им, сообщает МТС.

Выпуск с тюменцами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION. Всего участниками шоу стали 24 пары из 16 российских городов.

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# молодые семьи , МТС , телевизионный проект

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