Тюменцы стали участниками нового семейного проекта "Клиника счастья. Реалити"
Тюменские супруги снялись в проекте "Клиника счастья. Реалити" - первом в России шоу, созданном по мотивам одноименного сериала из линейки онлайн-кинотеатра KION от МТС. Создатели проекта решили впервые взглянуть на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимную жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.
Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни.
Помогать тюменцам преодолеть конфликты будут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо. Также с семьей поработает сексолог, клинический психолог Наталья Романовская и кардиолог, кандидат медицинских наук Леонид Ворслов. Кроме того, проводником к счастью героев станет Аврора, одна их самых популярных ведущих российского телевидения, жена и мама.
После изучения анамнеза тюменцев ждут психологические сессии и тренинги, которые позволят партнерам открыться друг другу и, если необходимо, дают медицинские рекомендации. Важно, что эксперты проекта не решают проблему, а дают каждой паре набор рекомендаций, которые им предстоит интерпретировать в своем ключе и взять из них то, что подходит лично им, сообщает МТС.
Выпуск с тюменцами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION. Всего участниками шоу стали 24 пары из 16 российских городов.