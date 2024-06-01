В тюменский театр "Будильник" дети идут за свободой самовыражения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свобода самовыражения - то, что привлекает школьников и подростков в театр "Будильник" на ул. Монтажников в Тюмени. Ребенок чувствует себя здесь значимым, нужным и главным.

Об этом сказал директор театра, социальный предприниматель Юрий Демчук.

"Они учатся выражать свободно свои мысли. В спектаклях имеют возможность высказаться. С этой мыслью: ребенок — центр Вселенной, живут все в "Будильнике"", - подчеркнул он.

Детский театр "Будильник" существует пять лет. И только два года назад Юрий узнал, что есть такая форма предпринимательства, как социальное предприятие. Она имеет ряд преимуществ.

"В 2023 году мы бесплатно прошли обучение по поводу того, как нужно работать над проектом и привлекать гранты. В итоге мы его выиграли. Купили световые приборы. Это вещь, которая создает атмосферу спектакля, примерно так же, как режиссер", - отметил социальный предприниматель.

Летом в театре второй год проходят смены для детей. 12 педагогов, все с высшим режиссерским образованием и не одним, работают с ними.

Кстати, название студии родилось во время мозгового шторма. Будильник похож на свойства театра – пробуждает, считает Юрий Демчук. Их здесь начали коллекционировать.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Проект, которым мы сейчас все болеем, – это открытие нового помещения. Оно неподалеку от нашего театра. Это пятиярусная крытая парковка, в котором есть пространство для нас. Театр на парковке – это как инородное тело, звучит интригующе. С собственником договариваюсь, что строю его за свои деньги. А он мне сдает по цене машиноместа. Это проект на два-три года", - рассказал директор театра.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева побывала у социального предпринимателя в рамках Недели соцпредпринимательства. Она организована Минэкономразвития РФ с 20 по 28 июня. Главная цель визита – узнать о проблемах, успехах, планах тюменцев, занятых социально ориентированным бизнесом. Всего 110 компаний в регионе входят в реестр социальных предприятий.

Все меры поддержки для данного сектора экономики оказываются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева