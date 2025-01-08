От тюменцев ждут на конкурс истории о новогоднем отдыхе

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конкурс историй о новогоднем отдыхе запустило Минэкономразвития РФ. Автор самого интересного рассказа получит подарок.

В числе вознаграждений - мягкий плед, чтобы продлить зимнюю сказку, стильная кружка для утреннего кофе и вечернего какао.

Для участия нужно в комментариях под постом рассказать, где и как провели праздничные выходные. Дождаться своего номера участника в ответном комментарии.

Победителя выберет рандомайзер.

"А вообще неважно, встретили вы Новый год на Красной площади или на диване с котом, — каждая история особенная и достойна победы. Итоги подведём 15 января", - рассказали организаторы.