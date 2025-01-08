  • 8 января 20258.01.2025среда
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер южный

От тюменцев ждут на конкурс истории о новогоднем отдыхе

Общество, 12:18 08 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конкурс историй о новогоднем отдыхе запустило Минэкономразвития РФ. Автор самого интересного рассказа получит подарок.

В числе вознаграждений - мягкий плед, чтобы продлить зимнюю сказку, стильная кружка для утреннего кофе и вечернего какао.

Для участия нужно в комментариях под постом рассказать, где и как провели праздничные выходные. Дождаться своего номера участника в ответном комментарии.

Победителя выберет рандомайзер.

"А вообще неважно, встретили вы Новый год на Красной площади или на диване с котом, — каждая история особенная и достойна победы. Итоги подведём 15 января", - рассказали организаторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , Минэкономразвития РФ , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 08.01.2025В закаливании нужно знать меру, предупреждают тюменцев специалисты
17:29 08.01.2025Тюменцам советуют не спешить сразу входить в жесткий рабочий график
16:32 08.01.2025Выпускникам Тюменской области нужно до 1 февраля определиться с выбором экзаменов
16:21 08.01.2025Тюменская область инициировала проведение Всероссийского дня фигурного катания