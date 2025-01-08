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Акцию по безопасности детей на дорогах в местах отдыха проводят тюменские автоинспекторы

Общество, 12:53 08 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Акция "Внимание, каникулы!" проходит в Тюменской области. Сотрудники Госавтоинспекции следят за безопасностью детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах региона.

В акции принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

"В дни зимних каникул мы призываем взрослых водителей, в первую очередь родителей, к аккуратному вождению автомобилей при перевозке в них детей, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Главное, чтобы водитель был трезвым, соблюдал правила перевозки детей в автомобилях и берег своих маленьких пассажиров".

В акциях на федеральных трассах и у пешеходных переходов также задействован Дед Мороз, который готов дарить детям конфеты и значки за знание ПДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ГАИ , ГИБДД по Тюменской области

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