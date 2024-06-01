Во сколько обойдется свадьба в 2024 году, рассказали жители УФО

| Фото: Екатерины Христозовой | Фото: Екатерины Христозовой

Согласно опросу, каждый четвертый житель Уральского федерального округа считает, что организация свадьбы в этом году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё столько же полагают, что сумма составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 5 % уверены, что понадобится более 1 миллиона рублей.

23 % уральцев считают, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. При этом 31 % опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 46 %. По мнению 15 % опрошенных, для проведения свадьбы хватит 100 тысяч рублей.

На помощь родителей рассчитывают 86 % респондентов. За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4 %. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18 % до 14 %.

Большинство опрошенных (65 %) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 10 % респондентов считают нормальным брать кредит на свадьбу. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26 % респондентов.

Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 10-14 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.