Тюменский школьник выпустит авторскую игру "Хлоп-Шлёп"

| Фото: региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

Тюменский школьник Иван Жемелинских победил в конкурсе авторских игр "Моя игра", который проходил в рамках чемпионата по настолкам в "Конторе пароходства". Он получил возможность напечатать официальную версию своей игры "Хлоп-Шлёп" в типографии.

Среди представленных игр были также "Ходилки" по территории Тюменской области, экономические стратегии в мире Древней Руси и экологические квесты, сообщает региональное отделение "Движения первых".

Отметим, что в самом чемпионате поучаствовали 78 человек в составе 26 команд - по одной от каждого муниципального образования области. Победителями стала команда "Бибузи" из Упоровского района, призерами - "Брутальные Хомячки" из Ялуторовска и "Лучшие" из Голышмановского округа.