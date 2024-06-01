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Тюменский школьник выпустит авторскую игру "Хлоп-Шлёп"

Общество, 16:49 25 июня 2024

региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

Тюменский школьник Иван Жемелинских победил в конкурсе авторских игр "Моя игра", который проходил в рамках чемпионата по настолкам в "Конторе пароходства". Он получил возможность напечатать официальную версию своей игры "Хлоп-Шлёп" в типографии.

Среди представленных игр были также "Ходилки" по территории Тюменской области, экономические стратегии в мире Древней Руси и экологические квесты, сообщает региональное отделение "Движения первых".

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Отметим, что в самом чемпионате поучаствовали 78 человек в составе 26 команд - по одной от каждого муниципального образования области. Победителями стала команда "Бибузи" из Упоровского района, призерами - "Брутальные Хомячки" из Ялуторовска и "Лучшие" из Голышмановского округа.

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# Движение первых , настольные игры

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