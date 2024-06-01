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Три человека пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 16:59 25 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое человек пострадали в результате аварии на 261-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск 25 июня.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на трассе столкнулись Lada Granta и Toyota RAV4. Водитель "Лады" не выдержал безопасную дистанцию. От удара эту машину отбросило на встречную полосу, где произошел удар с автомобилем Toyota Corolla.

“В результате ДТП ранены 27-летний водитель "Лады" и двое пассажиров этого автомобиля 20-ти и 21-го года. Все пострадавшие доставлены в больницу, – сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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