Тюменские медики достали из носа пациентки осколок через 25 лет после страшной истории

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские медики достали из носа пациентки осколок зеркала через 25 лет после страшной истории, сообщает информационный центр правительства региона.

25 лет назад пьяный муж ударил в висок спящую жену осколком зеркала. Тогда в больнице удалили крупный осколок, а мелкие пострадавшая отхаркивала еще какое-то время.

После случившегося женщину беспокоила заложенность носа. Она долго и безуспешно лечилась от хронического гайморита и своё состояние никак не связывала с той травмой.

Инородное тело было обнаружено случайно во время протезирования зубов. Тогда пациентку направили в клинику "Нефтяник". Врачи-хирурги Алексей Володеев, Ксения Бухарова и Александра Кротова успешно провели операцию. Из носа пациентки извлекли осколок зеркала длиною 2,5 см и шириною 1,5 см.

“В лор-отделении меня очень хорошо приняли, поддерживали меня, все объяснили и помогли. Теперь я дышу легко. Даже родственники отметили, что у меня улучшился голос. Я благодарна медицинским работникам", – сказала пациентка.