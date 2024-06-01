Тюменские медики достали из носа пациентки осколок через 25 лет после страшной истории
Тюменские медики достали из носа пациентки осколок зеркала через 25 лет после страшной истории, сообщает информационный центр правительства региона.
25 лет назад пьяный муж ударил в висок спящую жену осколком зеркала. Тогда в больнице удалили крупный осколок, а мелкие пострадавшая отхаркивала еще какое-то время.
После случившегося женщину беспокоила заложенность носа. Она долго и безуспешно лечилась от хронического гайморита и своё состояние никак не связывала с той травмой.
Инородное тело было обнаружено случайно во время протезирования зубов. Тогда пациентку направили в клинику "Нефтяник". Врачи-хирурги Алексей Володеев, Ксения Бухарова и Александра Кротова успешно провели операцию. Из носа пациентки извлекли осколок зеркала длиною 2,5 см и шириною 1,5 см.
“В лор-отделении меня очень хорошо приняли, поддерживали меня, все объяснили и помогли. Теперь я дышу легко. Даже родственники отметили, что у меня улучшился голос. Я благодарна медицинским работникам", – сказала пациентка.