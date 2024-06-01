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Тюменская область – в числе лидеров по показателям нацпроекта “Культура”

Общество, 19:44 25 июня 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская область отмечена в числе лидеров рейтинга регионов по показателям программы “Культура” – 94,9% организаций региона подключены к общероссийской программе.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

25 июня она принимает участие в совещании руководителей органов исполнительной власти в сфере культуры Координационного совета при Минкультуры России под руководством министра Ольги Любимовой. В ходе трех круглых столов рассматривают вопросы реализации национального проекта "Культура", проектов "Пушкинская карта" и "Земский работник культуры".

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“Пушкинскую карту сегодня имеют 10,4 миллионов молодых людей, что составляет 74 процента по стране. В то время, как в Тюменской области карты получили уже 86,7% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, а это около 135 тысяч человек”, – написала Елена Майер.

Перед регионами поставлены амбициозные цели: к 2026 году увеличить число зарегистрированных пользователей до 13,8 млн человек.

“Обсудили с коллегами новые требования взаимодействия с реестром сведений о проданных билетах, важные моменты информационного сопровождения программы и продвижения ее в социальной сети VK, а также вопросы обеспечения безопасности программы”, – заключила директор регионального департамента культуры.

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# Елена Майер , национальный проект Культура

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