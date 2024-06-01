Работы в доме №3 по улице Ремезова в Тобольске закончены на 95%

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

Работы в доме №3 по ул. Ремезова в Тобольске закончены на 95%. Об этом написал в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

По его словам, все самое сложное и серьезное сделали: конструктив, крышу. Сейчас остался косметический ремонт в подъездах, который подрядчик обещал закончить до 10 июля.

“Поблагодарил всех сотрудников компании "МегаСтрой" за добросовестное выполнение работ, а жителей за терпение. Режим вероятного ЧС на доме снят, все жители вернулись в свои квартиры, занимаются ремонтами. Очень хочется верить, что такого больше не повторится, а все, кто это читает и переживают за тех, кто оказался в такой ситуации, примут меры по безопасности, застрахуют имущество”, – написал Максим Афанасьев.

Напомним, 1 октября 2023 года в доме №3 по ул. Ремезова произошел серьезный пожар.