Тюменцы учатся выстраивать коммуникации с китайскими партнерами

предоставлено Александром Горлатовым предоставлено Александром Горлатовым

Правильное ведение переговоров и выстраивание коммуникаций с китайскими партнерами – главная цель визита делегации Ассоциации инновационных регионов России, куда входит Тюменская область, в Шэньчжэнь. За четыре дня пройдут образовательный интенсив, серия встреч с представителями компаний сфер машиностроения, IT-технологий.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

Обучение организовано на площадке совместного университета российского МГУ и Пекинского политехнического института. Эксперты делятся знаниями в области правильного ведения переговоров с китайскими партнерами, учат удерживать позицию при встречах, рассказывают о стратегии принципа отбора партнеров и принятия решений.

предоставлено Александром Горлатовым предоставлено Александром Горлатовым

"Мы проводим встречи с потенциальными партнерами. Накануне общались с представителями компаний, которые производят беспилотные летательные аппараты. Несмотря на текущую ситуацию, коллеги выражают готовность работать с РФ, причем в различных вариантах - поставки оборудования, реализация совместных проектов. И это воодушевляет", - сказал Александр Горлатов.

26 июня состоятся встречи с компаниями в области IT-технологий, на них обсудят возможное сотрудничество. Также пройдут переговоры с машиностроителями и круглый стол об инновационном развитии и мерах поддержки стартапов в Китае.

"Благодаря тому, что участниками визита в Китай стали представители нескольких регионов России, есть возможность подносить китайской стороне правильную информацию в целом о стране, а не об отдельном взятом регионе", - заметил Горлатов.

Добавим, в состав делегации из России вошли руководители региональных властей и институтов развития. Итогом должно стать укрепление и наращивание взаимоотношений с Китаем, увеличение товарооборота, обмен опытом в области развития технологического суверенитета.

Анжела Лебедева