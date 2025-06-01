Улица имени Виталия Раменских может появиться в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Одной из улиц Тюмени в планировочном районе "Плехановский" могут присвоить имя Виталия Раменских. Соответствующее предложение рассмотрела городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.

Виталий Раменских – офицер Министерства обороны РФ, участник специальной военной операции, награжден двумя орденами Мужества, один из них посмертно, медалью Суворова. С инициативой о присвоении улице его имени выступило Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Жители Тюмени могут выказать мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!" по ссылке, сообщили в администрации города.