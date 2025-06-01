Площадку под развитие бизнеса готовы предоставить инвестору в Упоровском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Площадку в три гектара под развитие бизнеса готовы предоставить инвестору в Упорово. В числе направлений, которые можно реализовать на участке в створе улиц Сибирской, Полевой, Комсомольской, — строительство отеля, центра семейного отдыха, детсада, малоэтажная застройка.

"Спрос на жильё в Упоровском районе растёт: только за прошлый год построили более 20 тысяч квадратных метров. А спортивные сборы для соревнований по биатлону, картингу, туристические маршруты и деловая активность — всё это формирует устойчивый интерес к сервису, жилью и услугам", — отметила председатель комитета по экономике и прогнозированию администрации Упоровского района, инвестиционный уполномоченный Татьяна Ярцева.

Участок находится рядом со школой и спорткомплексом "Ладья", есть действующая инфраструктура, все коммуникации рядом. Местная администрация готова поддержать инвесторов от идеи до воплощения, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Отметим, с. Упорово расположено в 46 км от трассы Тюмень — Омск и в 84 км от трассы Челябинск — Новосибирск. Близость к крупным транспортным артериям делает участок привлекательным и для бизнеса, и для жизни.

Информацию можно уточнить у директора представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Упоровском районе Антониной Кучиной по телефону 8 (999) 549-25-55.