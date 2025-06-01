Тюменская компания разработала противовыбросовое оборудование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противовыбросовое колтюбинговое оборудование разработали инженеры компании "ОБТЭК" в Тюмени. Оно является отечественным аналогом зарубежных решений. 26 июня стало отправной точкой вывода оборудования на рынок – для потенциальных заказчиков провели презентацию и стендовые испытания.

"Мы представляем линейку своего оборудования. Оно тоже импортозамещающее, разработано на основе импортных аналогов, но полностью российского производства. Это наши первые стендовые испытания. Позвали на них наших потенциальных клиентов, которые эксплуатируют данное оборудование. Оно предназначается для нефтегазовой отрасли", - рассказал генеральный директор ООО "ОБТЭК" Иван Николаев.

Устьевое противовыбросовое оборудование препятствует фонтанированию скважины. У предприятия уже есть предварительные договоренности на опытно-промышленное испытание оборудования. Оно очень востребовано на рынке. Предприятие ранее выпускало запасные части к нему, а теперь готово предоставить полноценный аналог отечественного производства. Причем в процессе работы над ним, усовершенствовали функционал.

"У нас есть свои модернизации, доработки, которые адаптированы именно под российские условия эксплуатации. Есть камера обогрева, что очень актуально в северных широтах и другие инновации, которых пока нет у иностранных аналогов", - уточнил генеральный директор.

Интерес к тюменской разработке большой. Представители добывающих и сервисных компаний внимательно изучили оборудование, наблюдали за стендовым испытанием. Несколько компаний являются участником Нефтегазового кластера Тюменской области, как и сам "ОБТЭК", который уже более двух лет развивается в составе отраслевой ассоциации.

По слова директора по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" Александра Васильева, компания значительно выросла за последние годы.

"Пятый год уже работает кластер. Он является управляющей компаний целой экосистемы. Около 200 компаний из 26 субъектов Российской Федерации являются его участниками. Обращаются с различными запросами – это и содействие по выстраиванию коммуникаций с заказчиками, региональные и федеральные меры поддержки, что особенно актуально в свете высоких банковских ставок и по ряду других вопросов. Перечень услуг, предоставляемых участниками Нефтегазового кластера, является полным для обеспечения всего цикла разработки месторождений", - уточнил директор по развитию Нефтегазового кластера.

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Отметим, компания "ОБТЭК" специализируется на обратном инжиниринге. Ранее выпускали запасные части для заказчиков. Теперь готовы поставлять готовое оборудование. Разработчики готовы выпускать целую линейку нового оборудования для отрасли.

Оксана Корнеенкова