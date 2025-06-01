  • 26 июня 202526.06.2025четверг
  • USD78,1959
    EUR91,0599
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер южный

Тюменская компания разработала противовыбросовое оборудование

Экономика, 16:49 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противовыбросовое колтюбинговое оборудование разработали инженеры компании "ОБТЭК" в Тюмени. Оно является отечественным аналогом зарубежных решений. 26 июня стало отправной точкой вывода оборудования на рынок – для потенциальных заказчиков провели презентацию и стендовые испытания.

﻿

"Мы представляем линейку своего оборудования. Оно тоже импортозамещающее, разработано на основе импортных аналогов, но полностью российского производства. Это наши первые стендовые испытания. Позвали на них наших потенциальных клиентов, которые эксплуатируют данное оборудование. Оно предназначается для нефтегазовой отрасли", - рассказал генеральный директор ООО "ОБТЭК" Иван Николаев.

Устьевое противовыбросовое оборудование препятствует фонтанированию скважины. У предприятия уже есть предварительные договоренности на опытно-промышленное испытание оборудования. Оно очень востребовано на рынке. Предприятие ранее выпускало запасные части к нему, а теперь готово предоставить полноценный аналог отечественного производства. Причем в процессе работы над ним, усовершенствовали функционал.

"У нас есть свои модернизации, доработки, которые адаптированы именно под российские условия эксплуатации. Есть камера обогрева, что очень актуально в северных широтах и другие инновации, которых пока нет у иностранных аналогов", - уточнил генеральный директор.

﻿

Интерес к тюменской разработке большой. Представители добывающих и сервисных компаний внимательно изучили оборудование, наблюдали за стендовым испытанием. Несколько компаний являются участником Нефтегазового кластера Тюменской области, как и сам "ОБТЭК", который уже более двух лет развивается в составе отраслевой ассоциации.

По слова директора по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" Александра Васильева, компания значительно выросла за последние годы.

"Пятый год уже работает кластер. Он является управляющей компаний целой экосистемы. Около 200 компаний из 26 субъектов Российской Федерации являются его участниками. Обращаются с различными запросами – это и содействие по выстраиванию коммуникаций с заказчиками, региональные и федеральные меры поддержки, что особенно актуально в свете высоких банковских ставок и по ряду других вопросов. Перечень услуг, предоставляемых участниками Нефтегазового кластера, является полным для обеспечения всего цикла разработки месторождений", - уточнил директор по развитию Нефтегазового кластера.

[GALLERY_10,11,12,13,14,15,16, 22,23]

Отметим, компания "ОБТЭК" специализируется на обратном инжиниринге. Ранее выпускали запасные части для заказчиков. Теперь готовы поставлять готовое оборудование. Разработчики готовы выпускать целую линейку нового оборудования для отрасли.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Васильев , импортозамещение , нефтегазовый кластер , оборудование , ТЭК

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 26.06.2025Площадку под развитие бизнеса готовы предоставить инвестору в Упоровском районе
16:49 26.06.2025Тюменская компания разработала противовыбросовое оборудование
15:54 26.06.2025Заготовка сенажа стартовала в учебно-опытном хозяйстве тюменского вуза
15:10 26.06.2025В Тюмени запустили новый цех по производству рабочих перчаток

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора