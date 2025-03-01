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Тюменский завод производит импортозамещенное буровое оборудование

Экономика, 14:21 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Импортозамещающее оборудование для буровых установок выпускают на тюменском заводе "Кенера". Предприятие работает с крупным заказчиком, чьи добывающие активы находятся в Астрахани.

"В нашем цехе мы провели работы по дефектоскопии. В настоящий момент проходят ремонтно-восстановительные работы по сборке различного бурового оборудования. Помимо этого, продолжаем активно участвовать в процессе импортозамещения по направлению производства оборудования для морских буровых установок. В частности, путём обратного инжиниринга нам удалось выполнить работы по производству достаточно сложного оборудования, используемого на месторождениях. Это высокотехнологичное оборудование для автоматизации спуско-подъемных операций, которое мы практически воссоздали заново. По сути, это новый продукт компании, и у нас сейчас есть все возможности производить его самостоятельно, а также комплектовать запасными частями аналогичное, ранее поставленное оборудование импортного производства", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

Завод уже выполнил крупный заказ на изготовление металлоконструкций для газоперерабатывающего холдинга. Сейчас рассматривают варианты изготовления металлоконструкций как по профилю завода для буровых установок, так для других инфраструктурных проектов, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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