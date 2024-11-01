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Рабочую группу по импортозамещению ПО создали по итогам научной конференции в Тюмени

Общество, 19:41 01 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание межрегиональной рабочей группы по импортозамещению программного обеспечения для инжиниринга каталитических процессов стало одним из итогов Международной научной конференции "Динамические процессы в каталитических структурах" завершилась в Тюмени.

Как сообщает информационный центр правительства региона, в состав рабочей группы войдут представители компаний-разработчиков программного обеспечения из "Центра цифровых технологий" и "Кинтех Лаб", академической и вузовской науки, в том числе от Томского политехнического университета.

Мероприятие высоко оценил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Правительство региона готово поддержать его проведение в Тюмени в ежегодном режиме.

Всего на конференции с докладами выступили 69 участников из 12 городов, представляющие 37 различных организаций, среди которых академические институты, вузы, промышленные и инновационные компании. Почти половина участников — молодые ученые, аспиранты, студенты.

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# импортозамещение , конференция , наука

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