Фальшпол с автоматизированной системой контроля создали в тюменской стартап-студии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фальшпол с автоматизированной системой контроля создали в тюменской стартап-студии. Пилотный образец дорабатывают на площадке крупного производства. Планируется, что тюменское высокотехнологичное решение заменит импортные аналоги.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор тюменской региональной стартап-студии Дмитрий Петрулев в стартап-день бизнес-форума "СУП". Вместе с данным проектом разработчики представили на мероприятии и другие свои образцы.

"Конструкция фальшпола с системой автоматизации подполового пространства предназначена для производств, офисных зданий. Конструкция предполагает, что это поднятый пол, под которым проходят все коммуникации. Но в большинстве технологий, что сегодня используются, нет системы контроля за параметрами. Если завелись грызуны, протекла вода или произошла утечка газа, то наша система об этом оповестит. Таким образом, обеспечивается безопасность на производстве", - пояснил суть разработки руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По его мнению, сейчас однозначно очень хорошее время для предпринимателей, чтобы стартовать с технологическими проектами. Много зарубежных производителей и импортеров ушли с российского рынка еще в 2022 году, ниша освободилась. В этом аспекте главной задачей для тюменской стартап-студии он считает создание технологий, которые будут превосходить западные аналоги. В пример он привел конструкцию фальшпола: до 2022 года было 12 поставщиков, сейчас на всю страну остались только четыре. Команда решила заняться этим направлением, инвестор поддержал.

Тюменцы собрали прототип и вышли на второй этап инвестирования. Привлекли партнера – им стал завод " Сибжилстрой" - единственный в Уральском федеральном округе производитель цементно-стружечных плит для панельно-каркасного строительства. На производстве им выделили площадку, станки. Помогают дорабатывать разработку инженеры предприятия.

"Мы сейчас строим контрактное производство. Сначала часть будем на месте производить, часть заказывать. Как только апробируем продукт в продаже, пойдем уже на полноценное строительство собственного производства. Нужно сначала понять рынок, а потом двигаться дальше. Нам повезло с индустриальным партнером", - уточнил Дмитрий Петрулев.

Индустриального партнера стартап-студия нашла при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. С 2023 года здесь работают в направлении развития стартапов. Начинающим технологическим предпринимателям помогают выйти на новый уровень. Первым примером и стал проект фальшпола с системой автоматизации коммуникаций, проходящих в подпольном пространстве.

Отметим, что бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей" проходит в Тюмени с 22 по 24 августа. В нем участвуют более 1,5 тыс. представителей бизнеса. Главной темой в этом году стала трансформация предпринимательского мышления.

Оксана Корнеенкова