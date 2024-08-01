Стартап-день проходит на бизнес-форуме "СУП" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартап-день проходит на бизнес-форуме "СУП" в ДК "Нефтяник" Тюмени 22 августа. Начинающие технологические предприниматели представляют свои проекты экспертам и потенциальным инвесторам.

"Мы говорим о развитии предпринимательства уже много лет и смогли создать среду для этого. Вы и есть среда, как сообщество, в котором есть возможности обмениваться знаниями, опытом и вовлекать других людей в эту орбиту. Мы со своей средой интегрируемся в университеты страны. Последние три года создаем экосистему предпринимательства в высшем образовании. Для того, чтобы выращивать, сначала нужно подготовить почву. А дальше благодаря знаниям, умениям преподавателей команда может воспитать настоящих предпринимателей нового поколения", - сказал, открывая площадку первый вице-президент "Опоры России", депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров.

По словам руководителя площадки, председателя комитета по инвестициям "Опоры России" Анастасии Петровой, в стартап-день пройдут несколько секций.

"Одна посвящена технологическому предпринимательству. В этой секции не привлекают инвестиции, а студенты из IT-сектора выбирают предпринимателей, для которых они будут разрабатывать продукты. Они представят как готовые решения, так и по запросам инвесторов. Всего пять технологических проектов", - уточнила руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще восемь проектов представит Тюменская стартап-студия и 10 - начинающие предприниматели. На площадке работают более 25 экспертов, приглашены и инвесторы.

Генеральный директор тюменской региональной стартап-студии Дмитрий Петрулев рассказал, что направленность разрабатываемых проектов разнообразна.

"Есть проекты как в автоматизации нефтегазодобывающей отрасли, так и конструкторское решение по фальшполу с системой автоматизации подполового пространства, и разного рода инновации. Но всех их объединяет одно, что это проекты в сфере технологического предпринимательства. Это тот самый диптех, о котором так много говорят. Авторы – это студенты, либо команда стартап-студии. Первая наша задача - поиск гипотез на рынке. Вторая – генерация наших внутренних гипотез и команд. На стартап-дне мы проводим презентации для инвесторов. Во все проекты мы ищем партнеров и готовы продавать доли, для того, чтобы ускорить развитие", - пояснил Дмитрий.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда студии работает над 12 проектами. По двум уже созданы прототипы. "Глобальная задача - сделать решения даже лучше западных аналогов, чтобы занять освободившиеся места. В продвижении и помогает "СУП". Самое главное – это нетворкинг, который происходит тут. Форум – это максимально полезная история", – считает Петрулев.

Заместитель генерального директора инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин отметил, что площадка создана для вывода в свет инвестиционных проектов и получения экспертизы от уже действующего бизнеса.

"Мы как инвестиционное агентство Тюменской области сопровождаем все инвестпроекты на территории региона: не только даем свое экспертное мнение, но и помогаем найти индустриального партнера, скооперироваться. С прошлого года мы вышли на рынок стартапов, помогая выводить их на новый уровень. Уже есть первые итоги, когда индустриальные партнеры приземлили у себя на производствах стартапы и вместе со своей инженерной командой делают пилотные образцы продукции. Помогают выводить их на рынок и отшлифовывают, чтобы она была конкурентоспособной. Например, конструкция фальшполов. С нашим содействием конструкторское решение завели на производственное предприятие", - привел данные Смолягин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одним проектом, который был представлен предпринимателям и экспертам стали большие языковые модели и демонстрация работы генеративных систем искусственного интеллекта. Представил их заслуженный деятель науки, доктор технических наук, заведующий кафедрой интеллектуальных систем и технологий Тюменского индустриального университета Олег Данилов. По его словам, технологии сейчас активно используются соцмедиа и в бизнесе.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, бизнес-форум "СУП" проходит в Тюмени с 2013 года. В течение трёх дней более 100 спикеров на 10 профильных площадках во Дворце культуры "Нефтяник" ответят на актуальные вопросы о развитии предпринимательства. В мероприятии примут участие более 3 тыс. представителей финансово-делового сообщества Тюменской области, России, зарубежных стран. Главной темой определена трансформация мышления.

Форум реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Слет успешных предпринимателей" проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Оксана Корнеенкова