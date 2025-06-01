Двух наркодельцов из Санкт-Петербурга будут судить в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Санкт-Петербурга утвердила прокуратура Тюменской области. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые и трое их знакомых вошли в состав организованной неустановленным лицом группы для незаконного сбыта наркотиков на территории России в роли курьеров-закладчиков. Они должны были получать наркотические средства, расфасовывать на крупнооптовые партии и развозить по тайникам в разных регионах страны. Соучастники арендовали в Ленинградской области двухэтажный гараж, где хранили и фасовали наркотики, приобрели два автомобиля Audi и Range Rover.

Наркотики они развозили в города Когалым, Нижневартовск, Ухту, Усинск и Киров.

В июле 2024 года двух участников группы, следовавших на автомобиле Range Rover из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой с крупной партией наркотиков, задержали на окружной автодороге Тюмени сотрудники госавтоинспекции. При досмотре были обнаружены спрятанные в обшивке двери автомобиля более трех килограммов наркотических средств.

Двоих других соучастников задержали в Череповце при попытке скрыться, более 9,5 кг наркотиков обнаружено и изъято в лесу в Ленинградской области.

Через два месяца одного из участников задержали в Самаре, при нем обнаружены свыше 500 тыс. рублей, поддельные водительское удостоверение и заграничный паспорт.

Все обвиняемые заключены под стражу, из незаконного оборота изъято более 13,5 кг синтетических и растительных наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

В отношении троих соучастников материалы дела выделены в отдельное производство.