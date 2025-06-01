  • 27 июня 202527.06.2025пятница
  • USD78,2117
    EUR91,6601
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер юго-восточный

Двух наркодельцов из Санкт-Петербурга будут судить в Тюмени

Происшествия, 11:30 27 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Санкт-Петербурга утвердила прокуратура Тюменской области. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые и трое их знакомых вошли в состав организованной неустановленным лицом группы для незаконного сбыта наркотиков на территории России в роли курьеров-закладчиков. Они должны были получать наркотические средства, расфасовывать на крупнооптовые партии и развозить по тайникам в разных регионах страны. Соучастники арендовали в Ленинградской области двухэтажный гараж, где хранили и фасовали наркотики, приобрели два автомобиля Audi и Range Rover.

Наркотики они развозили в города Когалым, Нижневартовск, Ухту, Усинск и Киров.

В июле 2024 года двух участников группы, следовавших на автомобиле Range Rover из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой с крупной партией наркотиков, задержали на окружной автодороге Тюмени сотрудники госавтоинспекции. При досмотре были обнаружены спрятанные в обшивке двери автомобиля более трех килограммов наркотических средств.

Двоих других соучастников задержали в Череповце при попытке скрыться, более 9,5 кг наркотиков обнаружено и изъято в лесу в Ленинградской области.

Через два месяца одного из участников задержали в Самаре, при нем обнаружены свыше 500 тыс. рублей, поддельные водительское удостоверение и заграничный паспорт.

Все обвиняемые заключены под стражу, из незаконного оборота изъято более 13,5 кг синтетических и растительных наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

В отношении троих соучастников материалы дела выделены в отдельное производство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 27.06.2025Деревянные дома и хозпостройка горели в Тюменской области 26 июня
11:30 27.06.2025Двух наркодельцов из Санкт-Петербурга будут судить в Тюмени
07:39 27.06.2025Водитель “Волги” насмерть сбил пешехода в центре Тюмени
16:38 26.06.2025650 тысяч рублей заплатит ученице тюменская школа за перелом позвоночника

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора