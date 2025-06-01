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Заготовка сенажа стартовала в учебно-опытном хозяйстве тюменского вуза

Экономика, 15:54 26 июня 2025

Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Кормозаготовительная кампания стартовала в учебно-опытном хозяйстве ГАУ Северного Зауралья. Всего здесь предстоит припасти сенаж для тысячи коров, сообщает пресс-служба вуза.

как пояснили специалисты, сенаж - это своеобразный полезный фастфуд для коров. По сути это подвяленная трава, которую упаковали в герметичные рулоны или траншеи и оставили дозревать, чтобы сохранить максимум питальных веществ.

Благодаря такому корму, поголовье КРС учебно-опытного хозяйства ежедневно дает около 8,5 тыс. кг молока в сутки - на 2 тыс. кг больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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# ГАУ Северного Зауралья , кормозаготовка , сенаж

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