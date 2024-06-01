Тюменцы все чаще выбирают азиатские валюты для сбережений

| Фото: ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

Тюменцы стали чаще выбирать для сбережения валюты азиатских стран. С января по май в Уральском банке Сбербанка портфель пассивов физлиц в дирхамах ОАЭ вырос на 23,2%. Средства на счетах в индийских рупиях с начала года показали рост на 10,7%. Объем накоплений в китайских юанях за 5 месяцев увеличился на 3%.

Наиболее заметную долю в портфеле валютных пассивов частных клиентов Сбера среди азиатских валют занимают юани. Если год назад на них приходилось 14% валютного портфеля, то сейчас — 19%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

"Китайский юань и дирхам ОАЭ зарекомендовали себя как хорошая альтернатива доллару и евро. Счета в этих валютах будут интересны клиентам, которые хотят диверсифицировать свои накопления. Открывая вклады в разных валютах, инвесторы нивелируют возможные курсовые скачки, и это помогает им сохранить сбережения от инфляционных рисков и заработать на процентах по вкладу".

Открыть вклад или сберегательный счет в иностранной валюте можно в несколько кликов в СберБанк Онлайн. По вкладам в юанях ставка сейчас достигает 4,52%, в дирхамах – 3,04%.

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