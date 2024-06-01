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Юные тюменцы выступят на фестивале агитбригад в Москве

Общество, 14:18 27 июня 2024

Министерство спорта России | Фото: Министерство спорта России

Команда "Оплот", в состав которой вошли учащиеся тюменской школы № 38, примет участие во Всероссийском фестивале спортивных агитбригад "Герои спорта - герои страны", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ и завершится 29 июня.

Юные тюменцы выступят на тему "Спортсмены – герои страны". Школьники расскажут о спортивных и военных подвигах известных спортсменов региона, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В состав делегации региона вошли председатель Тюменского областного регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо", секретарь комиссии патриотического воспитания "Всероссийской федерации самбо" Николай Мыцик и призер Всероссийского конкурса "Лучший педагог самбо-2024" мастер спорта СССР Виталий Бондаренко.

Отметим, участниками фестиваля стали детские коллективы из 21 региона, включая Республику Крым и Луганскую Народную Республику.

Федерация самбо Тюменской области | Фото: Федерация самбо Тюменской области

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# агитбригады , самбо

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