Юные тюменцы выступят на фестивале агитбригад в Москве

| Фото: Министерство спорта России | Фото: Министерство спорта России

Команда "Оплот", в состав которой вошли учащиеся тюменской школы № 38, примет участие во Всероссийском фестивале спортивных агитбригад "Герои спорта - герои страны", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ и завершится 29 июня.

Юные тюменцы выступят на тему "Спортсмены – герои страны". Школьники расскажут о спортивных и военных подвигах известных спортсменов региона, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В состав делегации региона вошли председатель Тюменского областного регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо", секретарь комиссии патриотического воспитания "Всероссийской федерации самбо" Николай Мыцик и призер Всероссийского конкурса "Лучший педагог самбо-2024" мастер спорта СССР Виталий Бондаренко.

Отметим, участниками фестиваля стали детские коллективы из 21 региона, включая Республику Крым и Луганскую Народную Республику.