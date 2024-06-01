В музее Ялуторовска открыли выставку "Усердием и капиталом купеческим" в честь 365-летия города

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставку "Усердием и капиталом купеческим" в честь 365-летия города открыли в музее Ялуторовска "Торговые ряды". Проект знакомит с торгово-купеческим прошлым города. В том числе через такой формат, как открытые фонды. Экспозиционное пространство обновили, использовав свежие дизайнерские решения и интерактивные технологии, сообщает департамент культуры Тюменской области.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Музей становится важной артерией культурной жизни, представляет посетителям историю и искусство во всём его многообразии. Искренне верю в счастливое будущее и процветание Ялуторовска. Вместе нам удастся его создать!" – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ялуторовск - важный культурный центр региона. Он признан одним из самых творческих городов России и "Городом событийного туризма". Культурные мероприятия удостоены Национальной премии Russian Еvent Аwards, а "Ялуторовский острог" – звания "Лучший музейно-выставочный комплекс".