Тюменский тифлопедагог презентует книгу "Они видят солнце"

ТОНБ им. Менделеева ТОНБ им. Менделеева

Презентация издания Анны Фадеевой "Они видят солнце: размышления тифлопедагога о жизни современных незрячих детей" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева в конференц-зале на первом этаже 28 июня в 15 часов.

Анна Фадеева – практикующая специалистка по работе с детьми с нарушением зрения, на протяжении 10 лет руководит тифлостудией "Совёнок" при Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых. В работе с детьми она опирается на собственный жизненный опыт: в 30 лет педагог потеряла зрение, сообщает Менделеевка.

В книге автор делится историями детей с разными причинами потери зрения, рассказывает, какие приёмы использовать для развития слуха, моторики пальцев рук, умения ориентироваться в пространстве, как развить память, образное мышление, диалоговую речь, какие игры, игрушки, развивающий дидактический материал использовать в домашних условиях.

Познакомиться с изданием можно на презентации, а также в Специальной библиотеке для слепых: Анна Фадеева передала книгу в фонд библиотеки.

Вход на презентацию свободный.

Возрастное ограничение: 6+.