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В Тобольске ищут актеров для сказки "Горыныч"

Общество, 19:21 27 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создатели художественного фильма "По щучьему велению" едут в Тобольск снимать новую сказку "Горыныч". Кастинг актеров на роли в новом кинопроекте пройдет в конференц-зале гостиницы "Азимут" (​9-й микрорайон, 1) 28 июня с 16 до 18 часов 30 минут.

"Если вы хотите принять участие в съемках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью и имеете возможность посвятить этому летний месяц с 12 июля по 12 августа, то эта новость именно для вас", - сообщают организаторы.

Подробнее по телефону: +7 (982) 785-23-80.

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# кастинг , кино , сказка

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