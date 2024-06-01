Более 80 тюменских школьников поучаствуют в летних сборах "Ты + я = семья"

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Летние выездные сборы "Ты + я = семья" пройдут на базе средней школы № 88 с 1 по 7 июля. Детская общественная организация "Республика неугомонных" проведет для ребят образовательную программу, нацеленную на укрепление взаимоотношений внутри семей и развитие личностных качеств ребят, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Более 80 тюменских школьников, среди которых есть и юные воспитанники поисковых отрядов города, станут участниками курса по психологии семейных отношений, межличностных отношений, техникам коллективных творческих дел, а также посетят мастер-классы по актерскому мастерству и разработке проектов. Ключевым событием выездных сборов станет совместное мероприятие воспитанников "Республики неугомонных" и "Областного поискового центра им. Артура Ольховского" и их родителей. Ребята со своими семьями отправятся в поход, где пройдут испытания, требующие сплоченной работы, понимания и взаимопомощи.

В дальнейшем активисты "Республики неугомонных", прошедшие образовательные программу, организуют досуговые мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню отца и Дню матери, для воспитанников организации и Областного поискового центра и их родителей.

Отметим, что проект "Ты + я = семья" посвящен Году семьи и реализуется при поддержке муниципального гранта городской администрации.