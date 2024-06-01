  • 28 июня 202428.06.2024пятница
  • USD84,9640
    EUR90,9874
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северный

Более 80 тюменских школьников поучаствуют в летних сборах "Ты + я = семья"

Общество, 18:31 28 июня 2024

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Летние выездные сборы "Ты + я = семья" пройдут на базе средней школы № 88 с 1 по 7 июля. Детская общественная организация "Республика неугомонных" проведет для ребят образовательную программу, нацеленную на укрепление взаимоотношений внутри семей и развитие личностных качеств ребят, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Более 80 тюменских школьников, среди которых есть и юные воспитанники поисковых отрядов города, станут участниками курса по психологии семейных отношений, межличностных отношений, техникам коллективных творческих дел, а также посетят мастер-классы по актерскому мастерству и разработке проектов. Ключевым событием выездных сборов станет совместное мероприятие воспитанников "Республики неугомонных" и "Областного поискового центра им. Артура Ольховского" и их родителей. Ребята со своими семьями отправятся в поход, где пройдут испытания, требующие сплоченной работы, понимания и взаимопомощи.

﻿

В дальнейшем активисты "Республики неугомонных", прошедшие образовательные программу, организуют досуговые мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню отца и Дню матери, для воспитанников организации и Областного поискового центра и их родителей.

Отметим, что проект "Ты + я = семья" посвящен Году семьи и реализуется при поддержке муниципального гранта городской администрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Год семьи , дети , поисковый центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 28.06.2024Три тюменца выиграли гранты Росмолодежи на форуме "Утро"
20:27 28.06.2024Владимир Якушев встретился с участниками форума "Утро" из ЛНР и ДНР
19:35 28.06.2024Россияне поделились, что хотят посещать больше культурных событий в своих городах
19:09 28.06.2024Кинопоказы, мастер-классы и лекции об искусстве проведут для тюменцев