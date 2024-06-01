Городские депутаты: благодаря Геннадию Иванову о Тюмени знает весь мир

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

В ходе девятого заседания Тюменской городской думы 27 июня все 32 депутата тайным голосованием единогласно поддержали предложение присвоить Геннадию Иванову, автору Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк" высокое звание "Почётный гражданин города Тюмени".

"Геннадий Кириллович первым в честь Дня Победы вышел на демонстрацию с портретом своего отца, - напомнил депутатам заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. - Так и началась эта уникальная акция, получившая в дальнейшем название "Бессмертный полк".

Он отметил, что сегодня это шествие стало традиционным и ежегодной неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Десятки миллионов людей в России и более чем в 110 странах мира каждый год принимают участие в этом мероприятии.

Депутат Степан Киричук подчеркнул, что ежегодно Геннадий Кириллович продолжает выступать с новыми инициативами. Он напомнил, что недавно была инициирована социальная акция "Берёзка папы" - высадка на территории школ деревьев в память о погибших участниках специальной военной операции.

Николай Моисеев добавил, что сегодня акция "Бессмертный полк" у каждого тюменца вызывает неподдельные эмоции и настоящую гордость тем, что эта инициатива родилась именно в Тюмени, благодаря нашему земляку. "Уже только за это все мы должны быть благодарны Геннадию Кирилловичу", - считает он.

Исполняющий обязанности главы города Пётр Вагин отметил, что усилиями Геннадия Иванова о Тюмени сегодня знают все жители нашей страны. "Мы все помним, как он в одном строю шагал с президентом Владимиром Путиным, инициированная им акция вызвала огромный подъём патриотизма. Это сказалось и на поисковом движении", - добавил он.

"Геннадий Кириллович относится к тем людям, слава о поступках которых распространяется не только на его родной город и даже страну, но и за её пределами. Акция "Бессмертный полк" вновь напоминает о сплочении нашего народа и нашей гордости за Россию", – подытожила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Атрибуты звания "Почётный гражданина Тюмени" - диплом, лента, удостоверение и нагрудный знак,будут вручены Геннадию Кирилловичу Иванову в ходе празднования Дня города, которое запланировано в областном центре на 27 июля.

Николай Ступников