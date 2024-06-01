Три тюменца выиграли гранты Росмолодежи на форуме "Утро"

| Фото: скриншот с видеотрансляции закрытия форума "Утро" | Фото: скриншот с видеотрансляции закрытия форума "Утро"

Три тюменца победили в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на форуме "Утро", который завершился в Екатеринбурге 28 июня. На реализацию своих инициатив они выиграли более 1 млн рублей.

497 тыс. 768 рублей получила Елизавета Короткова на "Медицинский карьерный форум", 440 тыс. рублей выиграла Валерия Кривоногова на "Марафон социального проектирования ""Батл идей". Софья Бударова организует на 150 тыс. рублей комплексный просветительский проект первой помощи "СМК".

"Форумов много, но именно "Утро" особенный, такая жемчужина форумной кампании Росмолодежи по всей стране. Уверен, что помимо знаний и навыков вы приобрели самое главное - единомышленников и друзей. Очень часто на таких мероприятиях зарождается дружба, а иногда даже семьи, что в Год семьи особенно радует", – сказал на закрытии заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Напомним, всего в грантовом конкурсе Росмолодежи участвовали семь тюменцев. Также на форуме была насыщенная образовательная программа. Помимо мастер-классов, тренингов и лекций, в шатрах регионов прошли панельные дискуссии и форсайт-сессии на разные темы: молодежная политика, федеральная поддержка работающей молодежи, "бесшовное образование". Важной частью стали творческие встречи с известными артистами, спортсменами и политиками.

Виктория Макарова