Новые экспозиции открылись в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Новые экспозиции к 365-летию Ялуторовска открылись в музее "Торговые ряды".

Посетителей ждет обновленная экспозиция "Ялуторовск: от острога до города". Она "проводит" зрителя сквозь века — от основания острога в 1659 году до процветающего города в начале XX века.

Новая выставка "Усердием и капиталом купеческим" раскроет двухвековую историю торговых рядов. Они появились в центре города в 1821 году и служили нуждам местных и заезжих торговцев. Деревянные закрытые лавки стояли в форме каре. А в 1901 году по инициативе ялуторовского купца Лагина часть строения, выходящего на собор, заменили двумя каменными постройками, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Возрастное ограничение: 6+.