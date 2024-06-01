Новые экспозиции открылись в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске
Общество, 15:46 30 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Новые экспозиции к 365-летию Ялуторовска открылись в музее "Торговые ряды".
Посетителей ждет обновленная экспозиция "Ялуторовск: от острога до города". Она "проводит" зрителя сквозь века — от основания острога в 1659 году до процветающего города в начале XX века.
Новая выставка "Усердием и капиталом купеческим" раскроет двухвековую историю торговых рядов. Они появились в центре города в 1821 году и служили нуждам местных и заезжих торговцев. Деревянные закрытые лавки стояли в форме каре. А в 1901 году по инициативе ялуторовского купца Лагина часть строения, выходящего на собор, заменили двумя каменными постройками, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.
Возрастное ограничение: 6+.