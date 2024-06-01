Полиция задержала мужчину, ранившего ножом тюменца на ул. Моторостроителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полиция задержала молодого человека, нанесшего тяжкий вред здоровью своему оппоненту. Конфликт между мужчинами произошел у дома по ул. Моторостроителей.

Отмечается, что ссора случилась на фоне личной неприязни, урегулировать конфликт его участники не смогли. Молодой человек 1998 года рождения достал из кармана нож и нанес проникающее ранение в брюшную полость тюменцу 1986 года. Последний обратился в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.