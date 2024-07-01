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Тюменцы стали чаще открывать долгосрочные вклады

Экономика, 17:01 01 июля 2024

Фото: пресс-служба Сбербанка

Жители Тюменской области стали чаще выбирать депозиты на длительный срок. Сейчас в Западно-Сибирском отделении Сбербанка две трети действующих вкладов открыты на срок от полугода и более, при этом свыше 20% — на срок свыше 3 лет. Годом ранее на долгосрочные депозиты приходилась только половина сбережений тюменцев.

Продолжает расти доля вкладов, открытых через интернет — в мобильной и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если в прошлом году в Тюменской области таких депозитов было 47%, то сейчас — уже более 55%. В целом за последние 12 месяцев объем пассивов частных клиентов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка увеличился на 42%.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Повышенный спрос на вклады, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним. В Сбербанке представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. При наличии подписки СберПрайм и СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность получить повышенную процентную ставку".

Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Подробная информация о вкладах размещена на сайте банка. (https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/depositsnew)

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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erid: 2VtzqxCM22c, ПАО Сбербанк

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