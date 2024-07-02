Посетителей парка "Ермаково поле" в Тобольске радуют ирисы

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В ландшафтно-ботаническом парке "Ермаково поле" в Тобольске цветут ирисы. Посетители этого места еще успевают насладиться красотой этого растения.

"У меня коллекция ирисов. Выписал их из барнаульского ботанического сада. Там знаменитый селекционер Зоя Долганова вывела много красивых сортов ириса. Все это было в полном цвету. Сегодня утром ходил и смотрел: еще расцветает клумба с голубыми махровыми цветками около Алябьевской беседки. Все это еще будет продолжаться дней десять. Люди приходят, гуляют, им нравится", — рассказал создатель парка "Ермаково поле", председатель президиума общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов.

Помимо ирисов, здесь растет множество других растений. Еще три года назад Аркадий Елфимов сделал съемку деревьев и кустарников, посчитал каждое дерево и кустик после того, как геодезисты нанесли зеленые насаждения на план.

"За эти годы я вырастил восемь с лишним тысяч деревьев и кустарников. На входе в "Ермаково поле", справа от ворот, есть баннер, где перечислены все зеленые насаждения. Это почти 300 видов растений, которые в Тобольске не были известны раньше. Это коллекция — единственная на территории Западно-Сибирской низменности. Попытки сделать ботанические сады были в Кургане, Сургуте. У меня было высажено около 12 тысяч деревьев, кустарников, но в разное время растения погибли. Причина в том, что нет специалистов, а за каждым деревом нужен уход", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Аркадий Елфимов.

Стоит подчеркнуть, что "Ермаково поле" — не просто красивое место с богатой флорой. Парк посвящен истории города. Например, со смотровой площадки с "Ангелом Сибири" посетители сада смогут посмотреть на Иртыш. Еще здесь стоят часовня в честь Димитрия Солунского, поклонный крест из серого финского гранита в тандеме с ней. Есть и скульптурные композиции – атаману Ермаку, ученому Дмитрию Менделееву, живописцу Василию Сурикову.

Сейчас создатель "Ермакова поля" работает над входной группой в парк. Наверху будет кораблик в виде казачьего струга, на котором казаки дружины Ермака добрались до Сибири. На входе возведут кирпичные стены, сделают ворота, калитку. Деревянные элементы будут закрываться кровельной сталью, чтобы предотвратить гниение и выход конструкций строя.

"Сегодня в социальных сетях пишут: "Если вы едете в Тобольск, то, конечно, первым делом вы пойдете в Тобольский кремль, а вторым — в парк "Ермаково поле". Я 30 лет жизни положил на создание парка и продолжаю вкладывать в него и время, и силы, и деньги в его развитие, для меня это приятно", — добавил Аркадий Елфимов.

В "Ермаково поле" проводятся экскурсии. Иногда их проводит сам создатель, чаще — городские гиды. Парк расположен на ул. Крупской, 23. Самостоятельные туристы могут доехать до места на такси, либо на автобусе № 17 — общественный транспорт останавливается рядом с воротами.

Инна Пахомова