Тюменцы завоевали награды международных спортивных игр "Дети Азии"

| Фото: ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" | Фото: ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"

Первые награды завоевали спортсмены Тюменской области на VIII международных спортивных играх "Дети Азии". Тюменцы в составе сборной Уральского федерального округа выступают в пяти видах спорта: баскетбол, кикбоксинг, легкая атлетика, мини-футбол и скалолазание. Уже есть первые достижения, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Бронзовую награду взяла по итогам состязаний по баскетболу 3х3 взяла команда УФО, в состав которой вошли воспитанники спортивной школы "Рубин". В матче за третье место ребята оказалась сильнее сборной Таиланда со счётом 19:16.

Золотую медаль завоевал спортсмен из спортивной школы №2 Тюмени Матвей Чулкин. Он стал лучшим в беге на 110 метров с барьерами, результат спортсмена - 14.46.

На 2 июля Уральский федеральный округ занимает пятое место турнирной таблицы состязаний.