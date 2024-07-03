Тюменцы написали книгу стихов "Хранители" для бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени прошла презентация поэтического сборника "Хранители" для бойцов специальной военной операции, в которых – любовь к родине, материнская молитва, боевой дух и абсолютная вера в победу.

Для председателя Федеральной национально-культурной автономии казахов России, депутата Тюменской городской думы Есенгалия Ибраева, сборник в поддержку участников специальной военной операции – это своего рода коллективная поэтическая молитва за наших воинов-защитников, героев нашего времени.

"Я очень рад быть частью этого творческого, патриотического проекта, который получил название "Хранители", - подчеркнул он, приветствуя авторов и гостей презентации. - Переломные моменты в истории всегда находят свое отражение в искусстве и литературе. Так было – и во время Великой Отечественной войны. И сегодня яркая патриотическая лирика возрождается по всей России. И я очень рад, что в нашем регионе нашлось столько талантливых людей с крепкой гражданской позицией, по-настоящему любящих свою Родину. Это тот самый случай, когда к штыку приравнено перо".

Важность каждого слова поддержки для бойцов, находящихся на передовой, подтвердил и участник СВО, который побывал на презентации книги.

"Без вашей поддержки на передовой очень тяжело, - сказал он. – Ваши письма греют душу и дают силы для победы в этой войне. Большое спасибо от всех бойцов".

Свои стихи прочитали Вероника Бадрызлова, Ольга Губина, Сергей Падышев, Раиса Герасимова, Яна Илюхина и другие авторы. В сборник включили 60 произведений 15 авторов.

Поэт из Заводоуковска Василий Гуляев свои стихи посвятил племяннику Роману Перевозчикову, погибшему на СВО. А клип "Помолчите обо мне", написанный в соавторстве с композитором Геннадием Прибыловым – всем героям этой войны.

Поэтический сборник вышел по инициативе АНО "Центр социальной и культурной поддержки и развития "100+" при поддержке депутата Тюменской городской думы Есенгалия Ибраева.

Все книги будут переданы военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, а также в библиотеки новых российских регионов.

Председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев считает сборник "Хранители" заметным событием новой российской патриотической литературы.

"Желаю его авторам - творческих успехов на передовой поэтического фронта, нашим бойцам – мужества, силы духа и военной удачи, и всем нам – Победы"! – сказал он.

Владимир Зуйков