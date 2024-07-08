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Музыкальную драму "Пугачев" представят актеры Тюменского драмтеатра

Общество, 08:44 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский драмтеатр завершит сезон музыкальной драмой в двух действиях "Пугачев". Премьера состоится 2, 3 и 4 августа. Купить билеты можно в кассах ТКТО и на сайте, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В основе постановки пьеса Ольги Погодиной-Кузминой по мотивам повести "Капитанская дочка". Переосмысляя пушкинскую повесть, дополняя историческим контекстом и архивными источниками, авторы спектакля по-новому открывают знакомый сюжет, в котором каждый найдет ответы на вечные вопросы о добре и зле, и перекличку с сегодняшним днем.

Возрастное ограничение: 12+.

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# ТБДТ , тюменский драмтеатр

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