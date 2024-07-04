В Тюмени стартовала образовательная программа по информсопровождению реализации нацпроектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обучение брендированию национальных проектов стартовало в Тюмени 4 июля. Журналисты и специалисты пресс-служб, проектных офисов со всего Уральского федерального округа общаются с федеральными экспертами и лидерами, изучают передовой опыт в информационном сопровождении нацпроектов.

"У нас с вами две ключевых стратегических задачи. Во-первых, мы должны достойно обеспечить информирование граждан о том, что сделано за прошедшие шесть лет, показать это интересно, креативно. Во-вторых, нам необходимо рассказать о том, что будет: какие новые национальные цели определили и чем органы власти будут заниматься на протяжении следующих шести лет", - сказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов на открытии образовательного мероприятия.

Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов считает, что нацпроекты, которые реализуются по поручению президента России, решают важные социально-экономические задачи. Результаты можно видеть в самых разных сферах: от здравоохранения, туризма до цифровизации. Помимо того, что проекты меняют жизнь к лучшему, необходимо, чтобы жители региона знали об этом. Поэтому на обучении собрали лучших экспертов, которые дадут новые инструменты участникам и это позволит усилить работу по информационному сопровождению, сделает новости более интересными, а граждане узнают больше о национальных проектах.

"Сегодня здесь собрались представители пресс-служб и проектных офисов со всего округа. Участники смогут обменяться опытом, эффективными практиками, которые есть в освещении национальных проектов. Спикеры представят лучшие кейсы, векторы развития, расскажут, как делать интересные информационные поводы, в том числе и на муниципальном уровне", - отметила директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Как подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии и контенту АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков, недостаточно что-то делать с точки зрения реализации нацпроектов, важно вовлекать людей в эту работу. Те, кто работает с информацией, иногда более важны. Они формируют результат, отношение людей к этому процессу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, обучение продлится два дня. Организатором выступает департамент экономики Тюменской области.

Оксана Корнеенкова, Юлия Божок