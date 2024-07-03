Три золотых медали завоевали тюменские пожарные на Кубке Федерации

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Трижды сборная команда Главного управления МЧС России по Тюменской области стала обладательницей золотых медалей в "пожарной эстафете" на "Кубке Федерации" в Челябинске 3 июля.

По информации регионального МЧС, сначала команда мужчин в составе: Письмак Антон, Гуляев Иван, Новопашин Александр и Письмак Александр одержала триумфальную победу, побив собственный рекорд и показав время 56,79 секунд.

Затем команда юношей в составе: Садыков Алмаз, Павлов Никита, Воробьев Никита, Мясников Данил победила с результатом 59,06.

"Сильную половину поддержали и наши девочки. Команда в составе: Зудова Анастасия, Кугаевская София, Куракова Виолетта, Александрова Виктория стала первой с результатом 65,40. В общекомандном зачете взрослая сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области идет на четвертом месте, команда младшей возрастной группы по итогам двух вырвалась в лидеры", - рассказали в ведомстве.

4 июля спортсменов ждет торжественное награждение с первого и второго дня соревнований, а также дисциплина "штурмовая лестница".